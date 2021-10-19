Лавров: диалог с США по Украине возобновился после визита Нуланд в Москву

Диалог Москвы и Вашингтона по Украине возобновился после визита в Россию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Такой диалог у нас возобновился. Нуланд встречалась с Козаком, который у нас курирует в администрации Украину и другие вопросы нашего ближнего зарубежья и стран СНГ. Они договорились продолжать контакты», — сказал он.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-подхода главы МИД России Сергея Лаврова после выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

Нуланд находилась на территории России с 11 по 13 октября в рамках рабочего визита. Она провела встречи с замглавы МИД России Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, а также помощником президента России Юрием Ушаковым.

Козак заявил, что Москва и Вашингтон договорились продолжать консультации по урегулированию ситуации на востоке Украины с учётом совпадения подходов по особому статусу Донбасса.