Правительство Латвии продлило режим ЧС на границе с Белоруссией

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В Латвии приняли решение продлить режим ЧС в четырёх приграничных самоуправлениях до 10 февраля 2022 года в связи с продолжающимся миграционным кризисом на границе с Белоруссией.
Правительство Латвии продлило режим ЧС на границе с Белоруссией
  • © Victor Lisitsyn/Global Look Press

Об этом сообщает портал BB.LV.

По данным Госпогранохраны Латвии, в понедельник, 18 октября, пограничники предотвратили 15 попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии.

С момента введения режима ЧС на границе задержали 402 выходца из третьих стран, которые пытались проникнуть на территорию государства.

В ФРГ ранее рассказали о подготовке «чувствительных» санкций в отношении Минска в связи с продолжающимся кризисом.

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