Правительство Латвии продлило режим ЧС на границе с Белоруссией
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Об этом сообщает портал BB.LV.
По данным Госпогранохраны Латвии, в понедельник, 18 октября, пограничники предотвратили 15 попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии.
С момента введения режима ЧС на границе задержали 402 выходца из третьих стран, которые пытались проникнуть на территорию государства.
В ФРГ ранее рассказали о подготовке «чувствительных» санкций в отношении Минска в связи с продолжающимся кризисом.