Премьер Польши Моравецкий заявил, что ЕС стоит у порога энергетического кризиса

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Европейский союз стоит у порога энергетического кризиса, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Премьер Польши Моравецкий заявил, что ЕС стоит у порога энергетического кризиса
  • Pixabay

«Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса», — цитирует его РИА Новости.

Об этом Моравецкий заявил на пленарной сессии Европарламента, который проводит дебаты на тему верховенства права в Польше.

По словам премьер-министра, кризис уже в ближайшие недели может потрясти Европу.

«Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может довести до нищеты в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе», — добавил Моравецкий.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз считает повышение цен на энергоресурсы в Европе геополитической проблемой.

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