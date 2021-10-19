Премьер Польши Моравецкий заявил, что ЕС стоит у порога энергетического кризиса

Европейский союз стоит у порога энергетического кризиса, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса», — цитирует его РИА Новости.

Об этом Моравецкий заявил на пленарной сессии Европарламента, который проводит дебаты на тему верховенства права в Польше.

По словам премьер-министра, кризис уже в ближайшие недели может потрясти Европу.

«Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может довести до нищеты в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе», — добавил Моравецкий.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз считает повышение цен на энергоресурсы в Европе геополитической проблемой.