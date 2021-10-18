CNN: спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад уйдёт в отставку
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Согласно данным канала, пост Халилзада займёт его заместитель Том Уэст.
Уточняется, что Халилзад должен был оставить должность ещё в мае, но потом согласился остаться на больший срок.
Как отмечается в материале, Уэст руководил политикой в отношении Афганистана в переходной команде после избрания Джо Байдена президентом, в течение нескольких месяцев он тесно сотрудничал с Халилзадом.
Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты не будут участвовать во встрече в Москве по Афганистану.