CNN: спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад уйдёт в отставку

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад намерен уйти в отставку со своего поста, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно данным канала, пост Халилзада займёт его заместитель Том Уэст.

Уточняется, что Халилзад должен был оставить должность ещё в мае, но потом согласился остаться на больший срок.

Как отмечается в материале, Уэст руководил политикой в отношении Афганистана в переходной команде после избрания Джо Байдена президентом, в течение нескольких месяцев он тесно сотрудничал с Халилзадом.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты не будут участвовать во встрече в Москве по Афганистану.