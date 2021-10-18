Володин обсудил вопросы сотрудничества с главой парламента Ирана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл телефонный разговор с главой парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Галибаф поздравил Володина с избранием на пост спикера Госдумы и пожелал успехов в работе. Володин, со своей стороны, поблагодарил Галибафа за поздравление и отметил участие иранских парламентариев в наблюдении за выборами депутатов Госдумы.

Стороны также договорились, что парламентарии двух стран в ближайшее время приступят к работе по наполнению повестки межпарламентской комиссии высокого уровня. Заседание состоится в Тегеране.

Володин и Галибаф отметили необходимость дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества и развития различных форматов.

Ранее сообщалось, что Иран станет участником консультаций в московском формате по ситуации в Афганистане, которые запланированы на 20 октября.