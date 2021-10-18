ЕС продлил санкции в отношении ИГ и «Аль-Каиды» на год
- РИА Новости
Ограничительные меры в виде запрета на въезд в ЕС и заморозку активов действуют в отношении шести лиц, говорится в заявлении.
Гражданам и организациям из стран ЕС запрещено предоставлять этим лицам деньги и другие экономические ресурсы.
Отмечается, что нынешний санкционный режим позволяет Брюсселю вводить адресные ограничения в отношении тех, кто совершает теракты или подстрекает к ним, а также оказывает поддержку террористам.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах боевиков ИГ в Афганистане распространить своё влияние.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.