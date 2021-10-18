Экс-президент Молдавии Додон возглавит Молдавско-Российский союз деловых людей

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что возглавит Молдавско-Российский союз деловых людей для продвижения экономических отношений между двумя странами.

«Я принял предложение возглавить новую организацию — Молдавско-российский союз деловых людей», — приводит РИА Новости слова Додона.

Также политик сообщил об отказе от мандата депутата парламента.

«Я принял решение отказаться от мандата депутата парламента Молдавии, я смогу принести больше пользы в других областях», — сказал Додон.

По словам политика, он будет более полезен «на местах, встречаясь с народом».

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон поздравил партию «Действие и солидарность» и действующего президента республики Майю Санду с победой на выборах и заявил об уходе избирательного блока коммунистов и социалистов в оппозицию.