Афганистан и Китай согласовали встречу на уровне глав МИД
- @QaharBalkhi
«В ходе встречи стороны согласились о проведении встречи министров иностранных дел Китая и «исламского эмирата», — написал представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи в Twitter.
Место и время проведения встречи будут объявлены позднее.
Ранее радикальное движение «Талибан»* подтвердило своё участие в консультациях по Афганистану в Москве, которые запланированы на 20 октября.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.