Афганистан и Китай согласовали встречу на уровне глав МИД

И. о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки встретился с послом Китая в Кабуле Ваном Ю. Дипломаты согласовали проведение встречи министров иностранных дел двух государств.

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«В ходе встречи стороны согласились о проведении встречи министров иностранных дел Китая и «исламского эмирата», — написал представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи в Twitter. Место и время проведения встречи будут объявлены позднее. Ранее радикальное движение «Талибан»* подтвердило своё участие в консультациях по Афганистану в Москве, которые запланированы на 20 октября. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.