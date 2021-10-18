Блинкен обсудил Афганистан с главой МИД Катара

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию вокруг Афганистана с заместителем премьер-министра и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен поговорил сегодня с заместителем премьер-министра Катара и министром иностранных дел Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани об Афганистане. Госсекретарь Блинкен поблагодарил Катар за тесное партнерство по вопросам региональной безопасности и помощь в безопасном транзите граждан США, законных постоянных жителей и афганцев, находящихся в опасности», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса.

Ранее сообщалось, что делегация сформированного движением «Талибан»* нового афганского правительства провела в Катаре встречу с делегацией США.