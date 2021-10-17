Конституционный комитет Сирии начнёт разрабатывать проект реформы основного закона

Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в рамках брифинга в Женеве заявил, что малая группа конституционного комитета САР приступит к разработке проекта конституционной реформы страны 18 октября.

«Мы не только будем готовиться к конституционным реформам, но и начнём создавать проект конституционных реформ», — приводит РИА Новости его слова.

Как добавил спецпосланник, работа будет вестись по четырём направлениям.

Педерсен отметил, что после встречи малой группы конституционного комитета начнётся встреча комитета в полном составе 150 участников с целью одобрения принятых ранее решений.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Педерсеном вопросы, касающиеся урегулирования ситуации в САР и возобновления работы конституционного комитета.