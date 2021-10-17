Конституционный комитет Сирии начнёт разрабатывать проект реформы основного закона
- РИА Новости
«Мы не только будем готовиться к конституционным реформам, но и начнём создавать проект конституционных реформ», — приводит РИА Новости его слова.
Как добавил спецпосланник, работа будет вестись по четырём направлениям.
Педерсен отметил, что после встречи малой группы конституционного комитета начнётся встреча комитета в полном составе 150 участников с целью одобрения принятых ранее решений.
В сентябре глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Педерсеном вопросы, касающиеся урегулирования ситуации в САР и возобновления работы конституционного комитета.