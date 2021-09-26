Лавров обсудил с Педерсеном вопросы урегулирования ситуации в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном вопросы, касающиеся урегулирования ситуации в САР и возобновления работы Конституционного комитета.

«Были подробно рассмотрены задачи продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН», — приводит ТАСС сообщение российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что особое внимание на переговорах дипломаты уделили обсуждению возобновления заседаний Конституционного комитета в Женеве и продолжения прямого межсирийского диалога без иностранного вмешательства.

Ранее Педерсен провёл консультации на тему урегулирования ситуации в САР с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым.