Вершинин и Педерсен обсудили урегулирование ситуации в Сирии

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили урегулирование ситуации в САР.

Об этом говорится на сайте МИД России.

«Были подробно рассмотрены задачи продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что сторонами особое внимание было уделено вопросу возобновления заседаний Конституционного комитета в Женеве и продолжения прямого межсирийского диалога без предварительных условий и внешнего вмешательства.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава МИД России Сергей Лавров в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине.