Вершинин и Педерсен обсудили урегулирование ситуации в Сирии

Короткая ссылка
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили урегулирование ситуации в САР.

Об этом говорится на сайте МИД России.

«Были подробно рассмотрены задачи продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что сторонами особое внимание было уделено вопросу возобновления заседаний Конституционного комитета в Женеве и продолжения прямого межсирийского диалога без предварительных условий и внешнего вмешательства.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава МИД России Сергей Лавров в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить