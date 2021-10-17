В ЕС отметили рост числа прошений об убежище

Европейский офис по вопросам убежища (EASO) в этом году зарегистрировал тенденцию к росту миграции в Европу, количество прошений об убежище достигло практически доковидного уровня. Об этом сообщила исполнительный директор ведомства Нина Грегори в интервью медиагруппе Funke.

«В этом году мы наблюдаем тенденцию к росту миграции в ЕС», — приводит РИА Новости слова Грегори.

По её словам, в августе текущего года страны ЕС зафиксировали порядка 56 тыс. прошений о международной защите.

«По количеству заявлений о предоставлении убежища мы почти достигли уровня, который был до коронавируса», — подчеркнула Грегори.

Она отметила, что в 2021 году зарегистрирован рост числа соискателей убежища в Болгарии, Словении, Хорватии, также речь идёт и об Австрии, а «миграционными горячими точками» стали Латвия и Литва.

7 октября еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Евросоюз принял 22 тыс. афганцев, которые покинули страну.