Во Франции прошли манифестации против санитарных пропусков
Более 40 тыс. человек приняли участие в протестных акциях против санитарных пропусков по всей Франции в субботу, 16 октября.
Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД страны.
Уточняется, что в Париже на демонстрации вышли примерно 5 тыс. человек.
2 октября протесты против санитарных пропусков во Франции собрали почти 50 тыс. участников.
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