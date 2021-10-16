Во Франции прошли манифестации против санитарных пропусков

Более 40 тыс. человек приняли участие в протестных акциях против санитарных пропусков по всей Франции в субботу, 16 октября.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД страны. Уточняется, что в Париже на демонстрации вышли примерно 5 тыс. человек. 2 октября протесты против санитарных пропусков во Франции собрали почти 50 тыс. участников.