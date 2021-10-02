Почти 50 тысяч человек протестуют против санитарных пропусков во Франции

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Почти 50 тыс. человек приняли участие в протестных акциях против санитарных пропусков по всей Франции в субботу, 2 октября.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные МВД Франции.

Уточняется, что акции проходят каждую субботу на протяжении 12 недель.

На прошлой неделе протесты против санитарных пропусков во Франции собрали 63,7 тыс. участников.

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