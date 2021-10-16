Меркель обсудила с Эрдоганом ситуацию в Афганистане

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Канцлер Германии Ангела Меркель и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Афганистане.
Меркель обсудила с Эрдоганом ситуацию в Афганистане
  • AP

«Мы обменялись мнениями о наших переговорах с «Талибаном»* и, возможно, продолжим вместе вести эти переговоры», — приводит РИА Новости её слова на пресс-конференции в Стамбуле.

Меркель отметила, что зарубежные страны должны гарантировать оказание гуманитарной помощи Афганистану и предотвратить в стране гуманитарный кризис предстоящей зимой.

Ранее канцлер ФРГ сообщила, что речи о признании сформированного «Талибаном» правительства пока не идёт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

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