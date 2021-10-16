В АТОР рассказали о состоянии попавших в ДТП в Турции россиян

Состояние российских туристов, которые попали в ДТП в Анталье, оценивается как хорошее, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее», — сказала она в комментарии РИА Новости.

В генконсульстве России в Анталье ранее подтвердили, что семеро россиян пострадали в ДТП с автобусом, осуществляющим трансфер туристов из аэропорта в отели.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге после дождя. Полиция выясняет причины аварии.