В АТОР рассказали о состоянии попавших в ДТП в Турции россиян

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Состояние российских туристов, которые попали в ДТП в Анталье, оценивается как хорошее, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В АТОР рассказали о состоянии попавших в ДТП в Турции россиян
  • AP

«Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее», — сказала она в комментарии РИА Новости.

В генконсульстве России в Анталье ранее подтвердили, что семеро россиян пострадали в ДТП с автобусом, осуществляющим трансфер туристов из аэропорта в отели.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге после дождя. Полиция выясняет причины аварии.

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