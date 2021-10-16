Россия, Израиль и США согласовывают детали встречи глав советов безопасности

Россия, Израиль и США намерены провести встречу глав советов безопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии и Ирана, однако место и дата мероприятия пока не определены, рассказал израильский посол в Москве Бен Цви.

По его мнению, конкретика относительно даты и места встречи может появиться после переговоров премьера Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина в Сочи 22 октября.

«Пока есть только идея, ни дата, ни место ещё не назначены. Мы со своей стороны готовы принимать у себя делегации, но это ещё не решено», — сказал дипломат РИА Новости.

На данном этапе есть «договорённость и понимание, что это пройдёт», но когда именно — «об этом пока не договорились», добавил он.

15 октября спецпредставитель МИД России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков провёл переговоры с замгоссекретаря США Хейди Амром по вопросам взаимодействия стран в Палестине и Израиле.