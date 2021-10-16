Делегация из Германии посетит Крым в конце октября с ознакомительным визитом, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Мы ожидаем делегацию из Хайдельберга (город на юго-западе Германии)», — сказал он РИА Новости.

Делегация прибывает в рамках развития побратимских связей между Хайдельбергом и Симферополем.

«В рамках визита планируется встреча в администрации Симферополя», — сказал Гемпель.

Ещё одна делегация из ФРГ намерена посетить Крым в ноябре в рамках проекта «Детская дипломатия», уточняет агентство.

В мае глава посетившей полуостров немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что нигде в странах Евросоюза не видел «такого восхитительного сооружения», как Крымский мост.