Делегация из Германии посетит Крым в конце октября

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Делегация из Германии посетит Крым в конце октября с ознакомительным визитом, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Мы ожидаем делегацию из Хайдельберга (город на юго-западе Германии)», — сказал он РИА Новости.

Делегация прибывает в рамках развития побратимских связей между Хайдельбергом и Симферополем.

«В рамках визита планируется встреча в администрации Симферополя», — сказал Гемпель.

Ещё одна делегация из ФРГ намерена посетить Крым в ноябре в рамках проекта «Детская дипломатия», уточняет агентство.

В мае глава посетившей полуостров немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что нигде в странах Евросоюза не видел «такого восхитительного сооружения», как Крымский мост.

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