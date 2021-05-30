Глава немецкой делегации назвал Крымский мост лучшим в Европе

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Глава посетившей Крым немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что нигде в странах Евросоюза не видел «такого восхитительного сооружения», как Крымский мост. Об этом сообщило РИА Новости.
Глава немецкой делегации назвал Крымский мост лучшим в Европе
  • globallookpress.com

Крым посетила делегация из 25 граждан Германии в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».

«В своей жизни я дважды принимал участие в строительстве мостов. Очень много езжу по странам Евросоюза, но такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, ещё нигде не видел», — заявил Триппель.

Он назвал Крымский мост «очень серьёзным, массивным и прочным». По его словам, мост очень красивый и качественно сделан.

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту за три года проехало более 14 млн транспортных средств.

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