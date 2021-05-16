По Крымскому мосту за три года проехало более 14 млн транспортных средств

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Более 14 млн транспортных средств проехали по Крымскому мосту за три года с момента открытия движения. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора.
По Крымскому мосту за три года проехало более 14 млн транспортных средств
  • РИА Новости

Как рассказал исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владимир Пивовар, эксплуатация автодорожной части Крымского моста проходит в штатном режиме.

«С момента открытия движения по новой трассе проехало более 14 млн транспортных средств, из них около 2 млн грузовиков и более 165 тыс. автобусов», — заявил он.

Отмечается, что интенсивность движения по мосту в обоих направлениях практически одинаковая, что «говорит о равной востребованности и значимости строения для населения».

Также врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков заявил о планах улучшить эффективность транспортной коммуникации Краснодарского края с Крымом.

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