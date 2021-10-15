Слуцкий сравнил внешнюю политику России и США

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал в интервью RT Arabic внешнюю политику Соединённых Штатов и России.
Слуцкий сравнил внешнюю политику России и США
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«В то время как президент России Путин предлагает собрать пятёрку постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения вопросов глобальной безопасности, президент США Джо Байден выступил с инициативой так называемого саммита демократии, где предлагается собрать избранных союзников Вашингтона и из них формировать некий клуб избранных или что-то в этом роде», — отметил Слуцкий.

По его словам, Россия предлагает строить коллективную систему безопасности и формировать широкий контур сотрудничества и взаимодействия на Евразийском континенте.

«Ну а США пытаются создавать всё новые структуры в духе, к сожалению, противостояния, конфронтации, холодной войны. Давайте посмотрим их индо-тихоокеанское построение типа Quad или созданный недавно блок AUKUS — всё это, к сожалению, идёт не в духе сотрудничества и соединения стран, которые сейчас должны как раз объединяться перед лицом таких глобальных вызовов, как международный терроризм и, безусловно, пандемия COVID-19», — отметил он.

Как подчеркнул Слуцкий, у России и США разные взгляды, разные системы, разные подходы к глобальной безопасности.

«Вместе с тем Соединённым Штатам вряд ли удастся серьёзным образом помешать нам в работе со странами Ближнего Востока, поскольку мы являемся с ними действительно стратегическими партнёрами и из уважения к ним, к их суверенитету, к их позиции будем выстраивать это сотрудничество далее», — заключил депутат.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на переговорах с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд обсудил вопросы стратегической стабильности.

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