Глава Генштаба ВС Ирана посетит Россию
- Reuters
«Бакери во главе высокопоставленной военной делегации отправится в Россию с визитом по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу», — приводит РИА Новости слова Мокаддама.
По его словам, начальник Генштаба обсудит с российскими официальными лицами сотрудничество стран в военной сфере, борьбу с терроризмом, а также региональные и международные вопросы.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.