Глава Генштаба ВС Ирана посетит Россию

Начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Бакери посетит с визитом Россию. Об этом сообщил военный атташе в посольстве Ирана в Москве Реза Хосрави Мокаддам.

«Бакери во главе высокопоставленной военной делегации отправится в Россию с визитом по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу», — приводит РИА Новости слова Мокаддама.

По его словам, начальник Генштаба обсудит с российскими официальными лицами сотрудничество стран в военной сфере, борьбу с терроризмом, а также региональные и международные вопросы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.