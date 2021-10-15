В МИД России назвали целью теракта в Кандагаре «разжигание религиозной розни»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала целью теракта в Кандагаре разжигание религиозной розни и эскалацию внутриполитического конфликта в Афганистане.
В МИД России назвали целью теракта в Кандагаре «разжигание религиозной розни»
  • AP

«Это уже не первая террористическая атака, направленная против мусульман-шиитов в Афганистане после прихода к власти движения талибов*. Очевидно, что организаторы таких акций ставят своей целью разжигание религиозной розни и эскалацию внутриполитического конфликта», — говорится в комментарии Марии Захаровой на сайте МИД.

По её словам, Россия осуждает этот бесчеловечный террористический акт.

«Призываем афганские власти принять дополнительные меры для обеспечения безопасности по всей стране», — заключила официальный представитель МИД России.

В результате взрыва в мечети афганской провинции Кандагар погибли 32 человека, при этом более 70 получили ранения.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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