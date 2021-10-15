Небензя прокомментировал ситуацию на севере Косова

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События 13 октября в непризнанном Косове стали проявлением политики Приштины, направленной на обострение ситуации. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
Небензя прокомментировал ситуацию на севере Косова
  • AP

«Рассматриваем эти действия как проявление сознательной линии на обострение», — приводит ТАСС слова Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Косове.

Политик отметил, что ситуация в северных районах Косова «вызывает серьёзнейшую озабоченность».

«Невнятная реакция западных коллег, курирующих Приштину и фактически потакающих ей, даёт последней ощущение вседозволенности и неизбежно провоцирует скатывание к открытому столкновению», — заявил Небензя.

Ранее МИД Сербии заявил об «этнически мотивированном насилии» на севере Косова.

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