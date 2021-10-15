В США опубликовали руководство по соблюдению санкций на рынке криптовалют

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Минфин США опубликовал руководство для участников рынка криптовалют по соблюдению ими американских санкций.
В США опубликовали руководство по соблюдению санкций на рынке криптовалют
  • Reuters

Соответствующий документ размещён на официальном сайте ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США публикует брошюру «Руководство по соблюдению санкций для индустрии виртуальной валюты» в качестве ресурса, который поможет участникам индустрии виртуальной валюты ориентироваться и соблюдать санкции», — говорится в тексте заявления.

В Минфине отметили, что инструкция содержит различные требования и процедуры ведомства, касающиеся санкций, которые адаптированы для участников рынка виртуальных валют.

Ведущий эксперт РИСИ, специалист по экономике США Павел Захаров ранее оценил способность криптовалюты потеснить доллар на мировых рынках.

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