В США опубликовали руководство по соблюдению санкций на рынке криптовалют

Минфин США опубликовал руководство для участников рынка криптовалют по соблюдению ими американских санкций.

Соответствующий документ размещён на официальном сайте ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США публикует брошюру «Руководство по соблюдению санкций для индустрии виртуальной валюты» в качестве ресурса, который поможет участникам индустрии виртуальной валюты ориентироваться и соблюдать санкции», — говорится в тексте заявления.

В Минфине отметили, что инструкция содержит различные требования и процедуры ведомства, касающиеся санкций, которые адаптированы для участников рынка виртуальных валют.

Ведущий эксперт РИСИ, специалист по экономике США Павел Захаров ранее оценил способность криптовалюты потеснить доллар на мировых рынках.