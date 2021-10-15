В США опубликовали руководство по соблюдению санкций на рынке криптовалют
- Reuters
Соответствующий документ размещён на официальном сайте ведомства.
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США публикует брошюру «Руководство по соблюдению санкций для индустрии виртуальной валюты» в качестве ресурса, который поможет участникам индустрии виртуальной валюты ориентироваться и соблюдать санкции», — говорится в тексте заявления.
В Минфине отметили, что инструкция содержит различные требования и процедуры ведомства, касающиеся санкций, которые адаптированы для участников рынка виртуальных валют.
Ведущий эксперт РИСИ, специалист по экономике США Павел Захаров ранее оценил способность криптовалюты потеснить доллар на мировых рынках.