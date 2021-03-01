Эксперт оценил способность криптовалюты потеснить доллар на мировых рынках

Ведущий эксперт РИСИ, специалист по экономике США Павел Захаров оценил способность криптовалюты потеснить доллар на мировых рынках.

Об этом сообщает Nation News.

«Это не такая уж серьёзная угроза сегодня, но в долгосрочной перспективе угроза есть», — заявил он на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

По его словам, в будущем может расти роль криптовалют, тогда есть вероятность, что это потеснит доллар.

Как отметил Захаров, запретить цифровую валюту нельзя, поскольку это не централизованная структура.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.