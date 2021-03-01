Эксперт оценил способность криптовалюты потеснить доллар на мировых рынках

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Ведущий эксперт РИСИ, специалист по экономике США Павел Захаров оценил способность криптовалюты потеснить доллар на мировых рынках.
Эксперт оценил способность криптовалюты потеснить доллар на мировых рынках
  • Reuters

Об этом сообщает Nation News.

«Это не такая уж серьёзная угроза сегодня, но в долгосрочной перспективе угроза есть», — заявил он на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

По его словам, в будущем может расти роль криптовалют, тогда есть вероятность, что это потеснит доллар.

Как отметил Захаров, запретить цифровую валюту нельзя, поскольку это не централизованная структура.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

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