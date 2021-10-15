Reuters: США 8 ноября откроют границы для полностью вакцинированных туристов из ряда стран
- AP
Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источник из Белого дома.
«США снимут ограничения на пересечение воздушной и наземных границ для полностью вакцинированных путешественников из более чем 30 стран, решение вступит в силу 8 ноября», — говорится в сообщении.
Уточнятся, что о соответствующем решении будет объявлено 15 октября.
Ранее сообщалось, что Таиланд откроет границы без необходимости прохождения карантина для полностью вакцинированных авиапутешественников из десяти стран, где наблюдается наименьшая опасность инфицирования COVID-19.