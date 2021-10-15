Reuters: США 8 ноября откроют границы для полностью вакцинированных туристов из ряда стран

Соединённые Штаты 8 ноября снимут ограничения на пересечение границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников из ряда стран.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источник из Белого дома.

«США снимут ограничения на пересечение воздушной и наземных границ для полностью вакцинированных путешественников из более чем 30 стран, решение вступит в силу 8 ноября», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что о соответствующем решении будет объявлено 15 октября.

Ранее сообщалось, что Таиланд откроет границы без необходимости прохождения карантина для полностью вакцинированных авиапутешественников из десяти стран, где наблюдается наименьшая опасность инфицирования COVID-19.