Reuters: США 8 ноября откроют границы для полностью вакцинированных туристов из ряда стран

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Соединённые Штаты 8 ноября снимут ограничения на пересечение границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников из ряда стран.
Reuters: США 8 ноября откроют границы для полностью вакцинированных туристов из ряда стран
  • AP

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источник из Белого дома.

«США снимут ограничения на пересечение воздушной и наземных границ для полностью вакцинированных путешественников из более чем 30 стран, решение вступит в силу 8 ноября», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что о соответствующем решении будет объявлено 15 октября.

Ранее сообщалось, что Таиланд откроет границы без необходимости прохождения карантина для полностью вакцинированных авиапутешественников из десяти стран, где наблюдается наименьшая опасность инфицирования COVID-19.

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