Таиланд откроет границы для вакцинированных туристов из десяти стран

Таиланд откроет границы без необходимости прохождения карантина для полностью вакцинированных авиапутешественников из десяти стран, где наблюдается наименьшая опасность инфицирования COVID-19.

«Начиная с 1 ноября мы разрешаем прибывающим в страну авиарейсами путешественникам из стран с наименьшей опасностью заражения коронавирусной инфекцией, полностью вакцинированным соответствующими дозами вакцин от COVID-19, въезд в Таиланд без карантина», — приводит РИА Новости слова премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча.

Он отметил, что туристам понадобится сделать один ПЦР-тест перед вылетом в Таиланд, и ещё один — по прибытии в Таиланд.

Список стран с наименьшей опасностью заболевания будет на 1 ноября состоять из не менее чем десяти государств, и в него войдут точно такие страны, как Великобритания, Германия, Сингапур, Китай и США. Другие пять государств он не назвал. По словам премьера, предполагается, что список будет расширяться первого числа каждого месяца.

В августе в АТОР называли правила въезда в Таиланд для российских туристов.