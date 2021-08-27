В АТОР назвали правила въезда в Таиланд для российских туристов

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Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович рассказал, что приехавшие в Таиланд вакцинированные «Спутником V» туристы из России не смогут выходить за пределы отелей от одного до трёх дней.
В АТОР назвали правила въезда в Таиланд для российских туристов
  • Pixabay

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Условия въезда даже для вакцинированных не слишком мягкие, сложные. На Пхукете туристы должны будут находиться на территории своего отеля примерно в течение дня после прибытия. Это необходимо для получения результатов ПЦР-теста, который необходимо будет пройти по прибытии в Таиланд. Путешественники, прибывающие на Самуи, должны будут провести в отеле первые три дня. При этом речь не идёт исключительно о номере: в карантинные дни можно пользоваться всей инфраструктурой отеля», — пояснил Владимир Канторович.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.

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