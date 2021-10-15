В МИД России назвали дату встречи расширенной тройки по Афганистану

Встреча расширенной тройки по Афганистану при участии России, США, Китая и Пакистана состоится в российской столице 19 октября, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Мы планируем в самое ближайшее время провести в Москве очередную встречу так называемой расширенной тройки, в которой участвуют Россия, Соединённые Штаты, Китайская Народная Республика и Пакистан, где постараемся выработать общую позицию в отношении меняющейся ситуации в Афганистане», — цитирует РИА Новости Кабулова.

Он добавил, что встреча пройдёт за день до проведения заседания московского формата по Афганистану, которое намечено на 20 октября.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее заявил, что встреча по Афганистану в Москве является шагом на пути к международной конференции, на которой планируется обсудить восстановление страны.