В МИД России назвали дату встречи расширенной тройки по Афганистану

Короткая ссылка
Встреча расширенной тройки по Афганистану при участии России, США, Китая и Пакистана состоится в российской столице 19 октября, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
В МИД России назвали дату встречи расширенной тройки по Афганистану
  • AP

«Мы планируем в самое ближайшее время провести в Москве очередную встречу так называемой расширенной тройки, в которой участвуют Россия, Соединённые Штаты, Китайская Народная Республика и Пакистан, где постараемся выработать общую позицию в отношении меняющейся ситуации в Афганистане», — цитирует РИА Новости Кабулова.

Он добавил, что встреча пройдёт за день до проведения заседания московского формата по Афганистану, которое намечено на 20 октября.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее заявил, что встреча по Афганистану в Москве является шагом на пути к международной конференции, на которой планируется обсудить восстановление страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить