В МИД России ответили на заявление ЕС о переписи населения в Крыму
- AP
«Это заезженная пластинка в жанре параллельного мира. Никакие заявления не могут изменить международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан», — сказал он в комментарии РИА Новости.
В Евросоюзе ранее осудили проведение Россией переписи населения и призывной кампании на территории Крыма.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.