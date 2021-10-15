В МИД России ответили на заявление ЕС о переписи населения в Крыму

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Замглавы МИД России Александр Грушко назвал реакцию ЕС на перепись населения в Крыму «заезженной пластинкой в жанре параллельного мира».
В МИД России ответили на заявление ЕС о переписи населения в Крыму
  • AP

«Это заезженная пластинка в жанре параллельного мира. Никакие заявления не могут изменить международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан», — сказал он в комментарии РИА Новости.

В Евросоюзе ранее осудили проведение Россией переписи населения и призывной кампании на территории Крыма.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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