В ЕС осудили проведение переписи населения и призывной кампании в Крыму

В Евросоюзе осудили проведение Россией переписи населения и призывной кампании на территории Крыма.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Евросоюз осуждает решение России провести перепись населения на... территории Крыма с 15 октября по 14 ноября и начало ещё одной призывной кампании с 1 октября», — отмечается в тексте документа.

Как заявлял российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.