В ЕС осудили проведение переписи населения и призывной кампании в Крыму
- Reuters
Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«Евросоюз осуждает решение России провести перепись населения на... территории Крыма с 15 октября по 14 ноября и начало ещё одной призывной кампании с 1 октября», — отмечается в тексте документа.
Как заявлял российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.