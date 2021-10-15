Россия предложила странам СНГ развитие взаимодействия в сфере миграции

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В ходе заседания Совета глав государств СНГ Россия предложила принять заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Россия предложила странам СНГ развитие взаимодействия в сфере миграции
  • AP

«Россия выдвинула идею принятия государствами — членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции», — сказал он.

По словам российского лидера, это заявление позволит странам активизировать усилия по гармонизации договорно-правовой базы в сфере трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, а также развития цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства.

«Для всех это важно», — подчеркнул Путин.

RT ведёт трансляцию саммита.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ранее заявила, что более 1 млн мигрантов, которые оказались в России во время пандемии коронавируса, уже урегулировали свой правовой статус в стране.

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