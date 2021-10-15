Россия и Таиланд обсуждают возможность поставок российских вакцин от COVID-19

Россия и Таиланд прорабатывают возможность поставок российских вакцин от COVID-19 Бангкоку. Об этом заявил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.

«В настоящее время прорабатывается возможность поставки российских антиковидных препаратов в Таиланд, что станет возможным после завершения процедуры официальной регистрации отечественных вакцин местным регулятором», — цитирует РИА Новости Ноздрева.

По его словам, профильные структуры двух стран на постоянной основе обсуждают вопросы сотрудничества в области борьбы с инфекционными заболеваниями.

Ноздрев также отметил, что таиландская сторона «проявляет предметный интерес» к технологиям производства российских вакцин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Тегеран обсудили возможность скорейшей организации производства вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.