Глава МИД России рассказал об обсуждении производства «Спутника V» в Иране

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Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что «подписан контракт на поставки «Спутника V» в Исламскую Республику Иран, договорились принять меры, чтобы ускорить его реализацию, а также рассмотрели возможность скорейшей организации производства «Спутника V» в Исламской Республике Иран».
Глава МИД России рассказал об обсуждении производства «Спутника V» в Иране
  • РИА Новости

Об этом он заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

«Приоритетным (в гуманитарном взаимодействии) является совместное противодействие COVID-19. Над этим активно работают наши соответствующие ведомства», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Ибрагим Раиси обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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