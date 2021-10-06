Глава МИД России рассказал об обсуждении производства «Спутника V» в Иране
- РИА Новости
Об этом он заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.
«Приоритетным (в гуманитарном взаимодействии) является совместное противодействие COVID-19. Над этим активно работают наши соответствующие ведомства», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Ранее сообщалось, что президент Ирана Ибрагим Раиси обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.