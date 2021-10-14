США вернулись в состав Совета ООН по правам человека

Соединённые Штаты вернулись в состав членов Совета ООН по правам человека (СПЧ) на трёхлетний период вместе с ещё 18 государствами.

Об этом сообщает ТАСС.

Помимо США, в состав СПЧ вошли Камерун, Эритрея, Гамбия, Бенин, Сомали, Катар, ОАЭ, Казахстан, Индия, Малайзия, Аргентина, Парагвай, Гондурас, Люксембург, Финляндия, Литва и Черногория.

Всего в состав Совета ООН по правам человека входят 47 государств, часть из которых ежегодно переизбирается.

США отсутствовали в составе СПЧ с 2018 года. В 2020 году госсекретарь США Майк Помпео, комментируя избрание России, Китая и Кубы в СПЧ, заявил, что это «подтверждает правильность решения США выйти из совета в 2018 году и использовать другие площадки для защиты и продвижения всеобщих прав человека».