Помпео прокомментировал избрание России в СПЧ ООН

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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал избрание России, Китая и Кубы в Совет по правам человека ООН.
Помпео прокомментировал избрание России в СПЧ ООН
  • Reuters
  • © Charly Triballeau

«Избрание Китая, России и Кубы в Совет ООН по правам человека подтверждает правильность решения США выйти из совета в 2018 году и использовать другие площадки для защиты и продвижения всеобщих прав человека», — написал Помпео в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что Россию избрали в Совет по правам человека ООН, её поддержали 158 государств.

Также сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров рассказал о нераскрытом созидательном потенциале ООН.

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