Помпео прокомментировал избрание России в СПЧ ООН
- Reuters
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«Избрание Китая, России и Кубы в Совет ООН по правам человека подтверждает правильность решения США выйти из совета в 2018 году и использовать другие площадки для защиты и продвижения всеобщих прав человека», — написал Помпео в своём Twitter.
Ранее сообщалось, что Россию избрали в Совет по правам человека ООН, её поддержали 158 государств.
Также сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров рассказал о нераскрытом созидательном потенциале ООН.