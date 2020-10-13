Помпео прокомментировал избрание России в СПЧ ООН

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал избрание России, Китая и Кубы в Совет по правам человека ООН.

«Избрание Китая, России и Кубы в Совет ООН по правам человека подтверждает правильность решения США выйти из совета в 2018 году и использовать другие площадки для защиты и продвижения всеобщих прав человека», — написал Помпео в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что Россию избрали в Совет по правам человека ООН, её поддержали 158 государств.

Также сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров рассказал о нераскрытом созидательном потенциале ООН.