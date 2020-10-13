Лавров рассказал о нераскрытом созидательном потенциале ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ооноцентричная система миропорядка, сформированная по итогам Второй мировой войны, сохраняет нераскрытый созидательный потенциал в поддержании глобального равновесия.

«По нашему убеждению, ооноцентричная архитектура, которая была создана по итогам Второй мировой войны, сохраняет большой запас прочности и сохраняет нераскрытый созидательный потенциал, прежде всего в том, что касается поддержания глобального равновесия между ведущими мировыми игроками», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Он отметил, что, несмотря на зачастую вполне обоснованную критику в адрес ООН, свою базовую миссию организация выполняет.

По его словам, «именно благодаря ООН мир уберёгся от катастрофического конфликта между великими державами».

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация за 75 лет своего существования справилась с главной своей задачей — предотвращением третьей мировой войны.