В КНР намерены создать центр инноваций в области устойчивого транспорта

В Китае создадут международный центр инноваций и знаний в области устойчивого транспорта, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Си Цзиньпин объявил, что Китай создаст китайский международный центр инноваций и знаний в области устойчивого транспорта, чтобы внести свой вклад в развитие глобального транспорта», — цитирует РИА Новости сообщение Центрального телевидения КНР.

Отмечается, что китайский лидер сказал об этом во время церемонии открытия Второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на Саммите по амбициозным задачам в области изменения климата заявил, что китайские власти к 2030 году планируют сократить выбросы углекислого газа в атмосферу не менее чем на 65% по сравнению с показателем 2005 года.