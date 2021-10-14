Польша выдала России находившегося 26 лет в розыске за убийство мужчину

Компетентные органы Польши экстрадировали в Россию Семёна Гуцана, который обвиняется в убийстве школьницы, совершённом в 1994 году. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.

«По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию для привлечения к уголовной ответственности Семёна Гуцана», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Гуцан обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «н» ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору, группой лиц).

В ходе следствия установлено, что в ночь с 20 на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре обвиняемый вместе с другом задушил 14-летнюю девочку.

После совершения преступления Гуцан скрылся и по поручению Генеральной прокуратуры был объявлен в международный розыск.

В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа, 1970 года рождения.

Как уточняется, данного гражданина идентифицировали как Семёна Гуцана.

После этого Генеральная прокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого.

В сентября представитель МВД России Ирина Волк заявила, что российская сторона экстрадировала в ФРГ гражданина Германии Вальдемара Бергера, который обвиняется в хищении платины и золота на одном из немецких предприятий.