Польша выдала России находившегося 26 лет в розыске за убийство мужчину

Короткая ссылка
Компетентные органы Польши экстрадировали в Россию Семёна Гуцана, который обвиняется в убийстве школьницы, совершённом в 1994 году. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.
Польша выдала России находившегося 26 лет в розыске за убийство мужчину
  • AP

«По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию для привлечения к уголовной ответственности Семёна Гуцана», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Гуцан обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «н» ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору, группой лиц).

В ходе следствия установлено, что в ночь с 20 на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре обвиняемый вместе с другом задушил 14-летнюю девочку.

После совершения преступления Гуцан скрылся и по поручению Генеральной прокуратуры был объявлен в международный розыск.

В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа, 1970 года рождения.

Как уточняется, данного гражданина идентифицировали как Семёна Гуцана.

После этого Генеральная прокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого.

В сентября представитель МВД России Ирина Волк заявила, что российская сторона экстрадировала в ФРГ гражданина Германии Вальдемара Бергера, который обвиняется в хищении платины и золота на одном из немецких предприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить