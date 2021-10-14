Польша выдала России находившегося 26 лет в розыске за убийство мужчину
- AP
«По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию для привлечения к уголовной ответственности Семёна Гуцана», — говорится в сообщении.
Как уточняется, Гуцан обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «н» ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору, группой лиц).
В ходе следствия установлено, что в ночь с 20 на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре обвиняемый вместе с другом задушил 14-летнюю девочку.
После совершения преступления Гуцан скрылся и по поручению Генеральной прокуратуры был объявлен в международный розыск.
В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа, 1970 года рождения.
Как уточняется, данного гражданина идентифицировали как Семёна Гуцана.
После этого Генеральная прокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого.
В сентября представитель МВД России Ирина Волк заявила, что российская сторона экстрадировала в ФРГ гражданина Германии Вальдемара Бергера, который обвиняется в хищении платины и золота на одном из немецких предприятий.