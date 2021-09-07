Россия выдала Германии обвиняемого в хищении платины и золота

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Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что российская сторона экстрадировала в ФРГ гражданина Германии Вальдемара Бергера, который обвиняется в хищении платины и золота на одном из немецких предприятий.
Россия выдала Германии обвиняемого в хищении платины и золота
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Сегодня в московском аэропорту Домодедово... состоялась передача представителям правоохранительных органов Федеративной Республики Германия гражданина этой страны Вальдемара Бергера. Он находился в розыске по каналам Интерпола за совершение серии краж в составе преступной группы», — цитирует её ТАСС.

Как отметила представитель МВД России, мужчина работал на одном из предприятий города Регенсбург, где производили комплектующие для электроприборов. Вместе с подельниками он украл с производства платину и золото.

Позднее он раскаялся и сотрудничал с правоохранительными органами Германии и даже получил разрешение проживать в Санкт-Петербурге при условии поддержания контактов с немецкой полицией.

«Мужчина поддерживал связь с правоохранителями и несколько раз возвращался в страну для продления визы, однако в марте 2020 года прекратил выходить на связь и был объявлен в международный розыск», — добавила Волк.

Спустя год сотрудники полиции задержали его.

Ранее из Венгрии в Россию экстрадировали скрывавшегося 27 лет насильника.

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