Россия выдала Германии обвиняемого в хищении платины и золота

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что российская сторона экстрадировала в ФРГ гражданина Германии Вальдемара Бергера, который обвиняется в хищении платины и золота на одном из немецких предприятий.

«Сегодня в московском аэропорту Домодедово... состоялась передача представителям правоохранительных органов Федеративной Республики Германия гражданина этой страны Вальдемара Бергера. Он находился в розыске по каналам Интерпола за совершение серии краж в составе преступной группы», — цитирует её ТАСС.

Как отметила представитель МВД России, мужчина работал на одном из предприятий города Регенсбург, где производили комплектующие для электроприборов. Вместе с подельниками он украл с производства платину и золото.

Позднее он раскаялся и сотрудничал с правоохранительными органами Германии и даже получил разрешение проживать в Санкт-Петербурге при условии поддержания контактов с немецкой полицией.

«Мужчина поддерживал связь с правоохранителями и несколько раз возвращался в страну для продления визы, однако в марте 2020 года прекратил выходить на связь и был объявлен в международный розыск», — добавила Волк.

Спустя год сотрудники полиции задержали его.

Ранее из Венгрии в Россию экстрадировали скрывавшегося 27 лет насильника.