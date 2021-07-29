Из Венгрии в Россию экстрадировали скрывавшегося 27 лет насильника

Власти Венгрии экстрадировали в Россию обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности гражданина Армении Вардана Хачатряна.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД России.

Правоохранители утверждают, что в мае 1994 года в Ростове-на-Дону Хачатрян изнасиловал 15-летнюю школьницу, после чего уехал из России. На протяжении долгого времени не удавалось установить его местонахождение. Подозреваемый был объявлен в международный розыск, в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 131 УК России.

В 2007 году Кировский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на пять лет.

Вардана Хачатряна задержали на территории Венгрии и экстрадировали в Россию.