Лавров заявил, что в Центральной Азии выступают против присутствия военных НАТО
- AP
«Наши центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнёры в контактах с нами подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы», — сказал он.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все страны Центральной Азии говорят о том, что не хотят «подобного рода заходов со стороны США или других натовских стран».
Ранее Лавров заявил, что НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев.