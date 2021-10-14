Лавров заявил, что в Центральной Азии выступают против присутствия военных НАТО

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Союзники России из стран Центральной Азии в контактах с Россией заявляют, что не приемлют присутствия военного контингента США и НАТО на своей территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что в Центральной Азии выступают против присутствия военных НАТО
  • AP

«Наши центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнёры в контактах с нами подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все страны Центральной Азии говорят о том, что не хотят «подобного рода заходов со стороны США или других натовских стран».

Ранее Лавров заявил, что НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев.

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