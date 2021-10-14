В Госдепе анонсировали встречу вице-премьера России Оверчука с замгоссекретаря США
В Госдепе анонсировали встречу вице-премьера России Алексея Оверчука с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман в четверг, 14 октября.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежедневный публичный график Госдепа.
Уточняется, что встреча пройдёт в закрытом режиме.
Ранее стало известно, что самолёт, на борту которого находится Оверчук, приземлился в аэропорту в Вашингтоне.
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