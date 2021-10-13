ТАСС: самолёт с вице-премьером России Оверчуком прибыл в Вашингтон
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что самолёт компании «Аэрофлот» прибыл в международный аэропорт имени Даллеса.
Оверчук возглавит делегацию России на проходящей в Вашингтоне осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по Минским соглашениям были продуктивными.