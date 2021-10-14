Госсекретарь США провёл переговоры с главой МИД ОАЭ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл в Вашингтоне переговоры с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
Госсекретарь США провёл переговоры с главой МИД ОАЭ
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили приоритеты двусторонних отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес, а также усилия в регионе по содействию большему процветанию и миру на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Отмечается, что Блинкен поблагодарил коллегу из ОАЭ за поддержку в ходе операции по эвакуации из Афганистана граждан США и других стран.

6 октября глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки и ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

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