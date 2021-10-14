Террористы совершили восемь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили восемь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (сирийской стороной обстрелы не зафиксированы). В провинции Идлиб зарегистрирован один обстрел, в провинции Алеппо — пять обстрелов, в провинции Хама — один обстрел, в провинции Латакия — один обстрел», — приводит РИА Новости сообщение.

В ЦПВС сообщили о продолжении мероприятий по стабилизации обстановки в провинции Дераа.

Ранее российские военные заявили о планах инсценировки террористами «химической атаки» в САР.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.