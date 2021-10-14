В КНДР пообещали не злоупотреблять ядерным оружием
- Reuters
«КНДР, будучи ответственной ядерной державой, не будет злоупотреблять своим ядерным оружием», — цитирует РИА Новости дипломата.
Он уточнил, что страна прибегнет к данному средству, только если ядерное оружие попытаются использовать «враждебные силы».
По его словам, Северная Корея соблюдает свои обязанности в рамках режима нераспространения ядерного оружия.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провёл переговоры о денуклеаризации полуострова с директором управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуном.