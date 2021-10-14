В КНДР пообещали не злоупотреблять ядерным оружием

КНДР не будет злоупотреблять своим ядерным оружием, заявил северокорейский дипломат на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

«КНДР, будучи ответственной ядерной державой, не будет злоупотреблять своим ядерным оружием», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он уточнил, что страна прибегнет к данному средству, только если ядерное оружие попытаются использовать «враждебные силы».

По его словам, Северная Корея соблюдает свои обязанности в рамках режима нераспространения ядерного оружия.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провёл переговоры о денуклеаризации полуострова с директором управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуном.