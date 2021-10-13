В США обсудили с представителем Южной Кореи денуклеаризацию полуострова

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провёл переговоры о денуклеаризации полуострова с директором управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуном.

«Салливан и Хун подробно обсудили текущую ситуацию в области безопасности в регионе и призвали КНДР начать серьёзную и последовательную дипломатию в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в сообщении Белого дома.

В Вашингтоне подтвердили поддержку Соединённых Штатов приверженность сотрудничеству и призвали КНДР воздержаться от эскалации ситуации в регионе.

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон ранее в рамках выступления 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Северная Корея никогда не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи и других соседних стран.

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