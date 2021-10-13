В США обсудили с представителем Южной Кореи денуклеаризацию полуострова
«Салливан и Хун подробно обсудили текущую ситуацию в области безопасности в регионе и призвали КНДР начать серьёзную и последовательную дипломатию в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в сообщении Белого дома.
В Вашингтоне подтвердили поддержку Соединённых Штатов приверженность сотрудничеству и призвали КНДР воздержаться от эскалации ситуации в регионе.
Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон ранее в рамках выступления 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Северная Корея никогда не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи и других соседних стран.